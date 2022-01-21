Премьер-министр принял делегацию Европейского союза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию возглавляемую представителем французского председательства в Совете ЕС, советником Кабинета президента Франции Изабель Дюмон и специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром. Как передает «Арменпресс» в Управлении информации и связей с общественностью Аппарата премьер-министра Армении сообщили что, на встрече была обсуждена ситуация в регионе Южного Кавказа, создавшаяся после 44-дневной войны, шаги, направленные на разрядку ситуации на армяно-азербайджанской границе и обеспечение стабильности.

Состоялся обмен мнениями по итогам встреч, состоявшихся в Сочи при посредничестве президента РФ, в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета и президента Франции, а также реализации достигнутых договоренностей.

Была также подчеркнута необходимость полной реализации мирного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ и активизации деятельности сопредседателей.