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На границе Мьянмы и Индии произошло землетрясение магнитудой 5,4

На границе Мьянмы и Индии произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 было зарегистрировано на границе Мьянмы и Индии в пятницу. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался на расстоянии 140 км к юго-востоку от индийского города Аиджал с населением около 265 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 70 км.

Сообщения о возможных разрушениях и пострадавших не поступали.


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