Областная администрация Котайка и Институт физической культуры и спорта подписали Меморандум о сотрудничестве

Областная администрация Котайка и Государственный институт физической культуры и спорта подписали Меморандум о сотрудничестве. Как передает «Арменпресс», в Администрации Котайка сообщили, что целью меморандума является обеспечение связи государство-образование-экономика-развитие посредством взаимного сотрудничества между институтом и областью, укрепление связей между двумя структурами.

Меморандум о сотрудничестве подписали губернатор Котайка Аарон Саакян и ректор Государственного института физической культуры и спорта Армении Давид Хитарян.

В рамках подписанного меморандума Областная администрация предоставит институту возможность преподавания предмета «физическая культура» в общеобразовательных школах области, организацию занятий в спортивных школах, повышение эффективности использования физической культуры, что создаст темы для кандидатских диссертаций, диссертаций и других научно-практических работ.

После подписания меморандума собеседники подтвердили, что он станет первым шагом в переходе от бумаги к делу и укрепит связи между институтом и областной администрацией.