В Японии с пятницы вступили в силу дополнительные ограничительные меры для борьбы с распространением штамма COVID-19 "омикрон", сообщают японские СМИ.

Подобные меры будут действовать до 13 февраля в более чем 10 префектурах страны, в том числе в Токийском столичном округе,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В рамках новых мер ресторанам разрешено работать до 21:00, в случае если заведения продают алкоголь, то они должны закрываться на час раньше – в 20:00.

Около 80% населения Японии получили две дозы вакцины от коронавируса, однако бустерные дозы поставлены лишь 1%.

За время пандемии в Японии зафиксировано более 2 млн случаев коронавируса, свыше 18,4 тыс. из них имели летальный исход.