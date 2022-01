Певец Meat Loaf умер в возрасте 74 лет

Американский певец Майкл Ли Эдей, более известный под псевдонимом Meat Loaf, умер в возрасте 74 лет, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В сообщении на официальной странице певца говорится, что он умер в окружении семьи и близких друзей, которые находились с ним в последние сутки его жизни.

Эдей родился 27 сентября 1947 года в Далласе (Техас). Его дебютный альбом Bat Out of Hell вышел в 1977 году и стал одним из самых продаваемых в мире.

Одной из наиболее известных песен в исполнении Meat Loaf стала I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That), вышедшая в 1993 году на альбоме Bat Out of Hell II: Back into Hell.