Саудовская Аравия приветствует Армению: в рамках «Дубай Экспо 2020» две страны выступили с культурной программой

«Королевство Саудовская Аравия приветствует Армению». Этой надписью на армянском, английском и арабском языках посетителей выставки «Дубай Экспо 2020» приветствовали в павильоне Саудовской Аравии. 20 января в рамках «Дубай Экспо 2020» Республика Армения и Королевство Саудовская Аравия представили совместную культурную программу. Предложение исполнить совместную концертную программу сделал армянский павильон. Концерт прошел в павильоне Саудовской Аравии, который является самым большим и посещаемым.

Как сообщила «Арменпресс» директор армянского павильона Лилит Акопян, предложение организаторов армянского павильона выступить с совместным концертом в павильоне Саудовской Аравии было принято с большой радостью.

«Прежде всего, я хотела бы отметить, что для наших двух стран открывается новая страница. Президент Армении Армен Саркисян в октябре прошлого года с рабочим визитом посетил Королевство Саудовская Аравия. И вот площадка «Дубай Экспо 2020» стала прекрасной возможностью показать связь между нашими странами, используя культурный потенциал двух народов», - сказала Лилит Акопян.

В совместной концертной программе со стороны Армении выступили композитор Мигран Гурунян из Армении и вокальная группа «Shushiki Band», со стороны Саудовской Аравии - «Saudi Folk Group».

«Наши музыкальные традиции имеют богатые корни, которые служат источником вдохновения. Особенно важно было показать, как музыка объединяет всех нас. Ведь мы хотели поддержать главную идею «Дубай Экспо 2020» - соединение идей, созидание будущего», - сказала Лилит Акопян. Она подчеркнула, что концерт вызвал большой интерес и у посетителей выставки.

«Дубай Экспо 2020» стартовала в ОАЭ 1 октября 2021 года. В ней участвуют 192 страны, среди них и Армения. День Армении в рамках выставки запланирован на 30 января 2022 года.

Анна Гзирян