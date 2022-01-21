МИД РФ считает первоочередной задачей начало процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы

Достижение прогресса в процессе делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы позволит добиться значительного прогресса в нормализации отношений между Ереваном и Баку. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, МИД России этому поводу распространило заявление.

В нем отмечается, что Москва исходит из необходимости выполнения трехсторонних договоренностей. «Первоочередная задача сегодня - придать импульс процессу делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, а также разблокированию транспортных и экономических коммуникаций в регионе. Прогресс в этих сферах позволит нам продвинуться в деле нормализации отношений между Ереваном и Баку», - говорится в заявлении МИД РФ.

В заявлении также говорится, что Москва призывает к скорейшему началу процесса делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. «Мы прилагаем последовательные усилия для урегулирования ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном, где, к сожалению, время от времени происходят инциденты с применением оружия, бывают человеческие потери. Необходимо как можно быстрее создать, запустить работу двусторонней комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Мы готовы оказать Еревану и Баку консультационную помощь в этом процессе».

В МИД России также добавили, что Россия активно участвует и в деле возвращения военнопленных.