Назначен новый председатель Комитета по туризму Армении

Решением премьер-министра Армении Сисиан Погосеан назначена председателем Комитета по туризму Армении.

«Руководствуясь ч. 7 ст. 9 Закона «Об общественной службе», Сисиан Погосеан назначается председателем Комитета по туризму», - «Арменпресс» передает решение премьер-министра Армении.

Сисиан Погосеан имеет звание магистра по управлению бизнесом, окончила бизнес-школу Шулич в Торонто по специальности маркетинг и управленческое поведение. Сисиан Погосеан 15 лет работала в сфере потребительской электроники, в основном занимаясь управлением и маркетингом продукции.

В 2019 году она оставила трудовую деятельность в Канаде, чтобы путешествовать, и работать в Армении в Birthright Armenia. Работала в Американском университете Армении (AUA) и в Федерации футбола Армении (FFA).

Последние два года она была в Торонто, работала в качестве индивидуального предпринимателя. Она решила вернуться в Армению в рамках программы «За дело», чтобы работать в Комитете по туризму.