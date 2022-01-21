Курдские СДС взяли контроль над тюрьмой с террористами в Сирии

Бойцы арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС) взяли под контроль район, где расположена тюрьма, из которой пытались сбежать террористы запрещенной в России группировки "Исламское государство"* после атаки смертника на машине. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в заявлении СДС.

Ранее сирийское государственное агентство телерадиовещания сообщило, что террористы предприняли попытку побега из тюрьмы в Эль-Хасаке, подконтрольной курдам на севере Сирии. По некоторым данным, вследствие подрыва машины со смертником погибли и получили ранения несколько бойцов СДС.

"Силы внутренней безопасности при поддержке сил СДС смогли стабилизировать ситуацию в районе тюрьмы, где террористы ИГ* предприняли попытку бунта в тюрьме "Гарьюн" в Эль-Хасаке", — говорится в заявлении.

После ожесточенных боев террористы, нападавшие со внешнего периметра тюрьмы, сбежали в квартал Зухур, прилегающий к тюрьме, и попытались скрыться в квартирах местных жителей.