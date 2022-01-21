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Сурен Папикян ушел в отпуск

Сурен Папикян ушел в отпуск

Министр обороны Армении Сурен Папикян будет находиться в отпуске с 21 по 25 января включительно. Как сообщает «Арменпресс», решение о предоставлении отпуска Сурену Папикяну опубликовано на сайте правительства РА e-gov.am

На время отпуска Сурена Папикяна заменит заместитель министра обороны РА Арман Саркисян.


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