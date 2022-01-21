Арарат Мирзоян и члены делегации ЕС обсудили шаги по повышению уровня безопасности на армяно-азербайджанской границе

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 21 января принял делегацию, возглавляемую представителем французского председательства в Совете ЕС, советником Кабинета президента Франции Изабель Дюмон и специальным представителем ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клааром. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве иностранных дел Армении.

Арарат Мирзоян поздравил членов делегации с принятием Францией председательства в Совете ЕС, выразив уверенность, что оно будет эффективным и будет способствовать установлению стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Была отмечена важность дальнейшего развития сотрудничества Армения-ЕС.

В ходе встречи были затронуты гуманитарные проблемы, возникшие в результате 44-дневной войны. В этом контексте была подчеркнута необходимость скорейшего возвращения содержащихся в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских заложников.

Собеседники обменялись мнениями относительно шагов по повышению уровня безопасности и стабильности на армяно-азербайджанской границе. Арарат Мирзоян отметил важность реализации договоренностей, достигнутых в результате брюссельской встречи при посредничестве председателя Европейского совета. Была подчеркнута необходимость полноценного соблюдения режима прекращения огня, а также отказа от воинственной риторики со стороны высшего руководства Азербайджана.

Глава МИД Армении отметил важность полноценного возобновления переговоров по всеобъемлющему и продолжительному урегулированию нагорно-карабахского конфликта под мандатом сопредседательства Минской группы ОБСЕ.