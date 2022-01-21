Россия и КНР хотят заполнить политический вакуум, считают в британском МИД

Россия и Китай стремятся заполнить образовавшийся политический вакуум, ведут как никогда тесное сотрудничество. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Китай и Россия обнаружили идеологический вакуум и стремятся его заполнить. Они осмелели так, что мы подобного не видели со времен холодной войны", - заявила Трасс во время выступления в университет Лоуи в Австралии. Она добавила, что согласно данным международного института стратегических исследований, за последние 70 лет у России и Китая не было настолько тесных и крепких отношений, какие имеются сегодня.

"Россия и Китай все больше сотрудничают, пытаются доминировать на Западе и в тихоокеанском регионе, проводя совместные военные учения, а также в космической отрасли - путем более тесного взаимодействия", - отметила Трасс.

По мнению главы британского МИД, сейчас авторитарные режимы объединяются, именно поэтому "режимы наподобие Белоруссии, Северной Кореи и Мьянмы находят ближайших союзников в Москве и Пекине".

Трасс и министр обороны Бен Уоллес 20 января прибыли с визитом в Австралию для обсуждения сотрудничества в рамках партнерства AUKUS, а также вопросов экономики, безопасности и технологий.