Зась видит необходимость практической работы по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

По мнению генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася, ситуация на Южном Кавказе остается относительно стабильной благодаря договоренностям, достигнутым между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России.

Как передает «Арменпресс», такое мнение выразил генсек ОДКБ в беседе с помощником генсека ООН по политическим вопросам Мирославом Енчейем.

Станислав Зась добавил, что для дальнейшего урегулирования ситуации необходима практическая работа по делимитации и демаркации государственной границы.