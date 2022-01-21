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Зась видит необходимость практической работы по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

Зась видит необходимость практической работы по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

По мнению генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася, ситуация на Южном Кавказе остается относительно стабильной благодаря договоренностям, достигнутым между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России.

Как передает «Арменпресс», такое мнение выразил генсек ОДКБ в беседе с помощником генсека ООН по политическим вопросам Мирославом Енчейем.

Станислав Зась добавил, что для дальнейшего урегулирования ситуации необходима практическая работа по делимитации и демаркации государственной границы.


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