ЕС ведет активную работу по скорейшему возвращению армянских военнопленных

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 21 января встретился с делегацией Европейского Союза и Совета Европейского Союза.

Как сообщили «Арменпресс» в Совете безопасности Армении, в составе делегации были советник Кабинета президента Франции по вопросам континентальной Европы и Турции Изабель Дюмон, специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар, посол ЕС по вопросам Восточного партнерства Брис Роквой, специальный советник председателя Европейского совета Магдалена Гроно, а также представитель ЕС в Армении Андреа Викторин и посол Франции в Армении Анн Луйо.

Стороны выразили удовлетворение активным сотрудничеством Армения-ЕС.

Секретарь Совета безопасности подчеркнул готовность Армении продолжать сотрудничество с ЕС в процессе демократизации Армении и обеспечения безопасности в регионе.

В ходе встречи стороны коснулись ситуации вокруг армяно-азербайджанской границы. В этом контексте было подчеркнуто, что процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы должен быть начат как можно скорее, для этого должна быть создана соответствующая атмосфера.

Изабель Дюмон и Тойво Клаар подчеркнули, что ЕС прилагает все усилия для скорейшего разрешения вопроса военнопленных.