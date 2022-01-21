Совместные учения ВМС Ирана, Китая и России начались в Индийском океане

Совместные военно-морские учения ВС Ирана, Китая и России "Пояс морской безопасности" начались в пятницу утром в северной части Индийского океана. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Mehr.

Отмечается, что с иранской стороны в маневрах принимают участие подразделения ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и иранской армии.

"Согласно программе, запланированы различные тактические маневры, включая спасение горящего корабля, освобождение захваченного судна и стрельба по морским мишеням в дневное и ночное время", - заявил официальный представитель учений "Пояс морской безопасности" адмирал Мостафа Таджодини.

19 января пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту сообщила, что три корабля Тихоокеанского флота прибыли в иранский порт Чабахар для участия в совместных учениях Ирана, России и Китая. Отряд кораблей вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до наступления 2022 года.