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Около южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Около южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло около южных Курил в Тихом океане. Как передает Арменпресс, об этом сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 10:59 местного времени (2:59 мск — ред.) с эпицентром в 80 километров восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, на глубине 60 километров", — рассказали в филиале.

Как рассказали специалисты, толчок почувствовали жители населенных пунктов на островах Кунашир и Итуруп. Ощутимость сейсмособытия составила от двух до трех баллов. Спасатели не получали сигналов бедствия. На данный момент оперативная группа осматривает здания на предмет возможных повреждений.


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