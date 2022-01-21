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Давид Папазян назначен председателем Совета директоров авиакомпании «Флай Арна»

Давид Папазян назначен председателем Совета директоров авиакомпании «Флай Арна»

Исполнительный директор Фонда АНИФ Давид Папазян назначен председателем Совета директоров авиакомпании «Флай Арна», который будет возглавлять в течение следующих трех лет. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила авиакомпания.

««Флай Арна. Национальные авиалинии Армении» - совместная авиакомпания Фонда государственных интересов Армении (АНИФ) и компании «Эйр Арабия»  объявляет о назначении членов Совета директоров и председателя Совета директоров.

Совет директоров Компании состоит из следующих пяти членов, каждый из которых назначается сроком на три года: Давид Папазян - исполнительный директор АНИФ, Эдуард Мкртчян  операционный директор Аниф, Адель Али - генеральный директор «Эйр Арабия», Хуссам Райдан - директор «Эйр Арабия», Нико Бушхольц - эксперт, независимый член.

Исполнительный директор АНИФ Давид Папазян назначен председателем Совета директоров «Флай Арна», он будет председательствовать в течение следующих трех лет. Следует отметить, что председатель Совета директоров компании на постоянной основе будет выдвигаться со стороны АНИФ.

 Члены Совета имеют большой опыт и лидерские навыки, они известны своей профессиональной деятельностью.

Их опыт в сферах финансов, авиации и туризма станет путеводителем для осуществления надежной деятельности, быстрого роста, создания долгосрочных ценностей для клиентов и акционеров и для реализации стратегических целей компании», - говорится в сообщении компании.

Базой авиакомпании «Флай Арна» будет ереванский международный аэропорт «Звартноц». Авиакомпания будет действовать в соответствии с успешной бюджетной бизнес-моделью компании «Эйр Арабия», которая предлагает комфорт и надежность за низкие цены.


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