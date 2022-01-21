Исполнительный директор Фонда АНИФ Давид Папазян назначен председателем Совета директоров авиакомпании «Флай Арна», который будет возглавлять в течение следующих трех лет. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила авиакомпания.

««Флай Арна. Национальные авиалинии Армении» - совместная авиакомпания Фонда государственных интересов Армении (АНИФ) и компании «Эйр Арабия» объявляет о назначении членов Совета директоров и председателя Совета директоров.

Совет директоров Компании состоит из следующих пяти членов, каждый из которых назначается сроком на три года: Давид Папазян - исполнительный директор АНИФ, Эдуард Мкртчян операционный директор Аниф, Адель Али - генеральный директор «Эйр Арабия», Хуссам Райдан - директор «Эйр Арабия», Нико Бушхольц - эксперт, независимый член.

Исполнительный директор АНИФ Давид Папазян назначен председателем Совета директоров «Флай Арна», он будет председательствовать в течение следующих трех лет. Следует отметить, что председатель Совета директоров компании на постоянной основе будет выдвигаться со стороны АНИФ.

Члены Совета имеют большой опыт и лидерские навыки, они известны своей профессиональной деятельностью.

Их опыт в сферах финансов, авиации и туризма станет путеводителем для осуществления надежной деятельности, быстрого роста, создания долгосрочных ценностей для клиентов и акционеров и для реализации стратегических целей компании», - говорится в сообщении компании.

Базой авиакомпании «Флай Арна» будет ереванский международный аэропорт «Звартноц». Авиакомпания будет действовать в соответствии с успешной бюджетной бизнес-моделью компании «Эйр Арабия», которая предлагает комфорт и надежность за низкие цены.