В Армении за прошедший день подтверждено 628 случаев заражения COVID-19, летальных исходов нет

По состоянию на 11:00 21 января в Армении всего подтверждено 349 957 случаев заражения COVID-19, 333 982 из которых вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 026 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 430 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 3 605 тестов. Подтверждено 628 случаев заражения COVID-19, вылечились 125 заболевших, летальных исходов нет.

Всего проведено 2 663 980 тестирований.