СМИ: эстафета огня Олимпийских игр в Пекине пройдет в Китае со 2 по 4 февраля

Эстафета олимпийского огня Игр в Пекине 2022 года пройдет со 2 по 4 февраля. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, эстафета состоится в трех местах - ключевых кластерах проведения олимпийских соревнований, а именно в Пекине, столичном уезде Яньцин и городе Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. При этом в Пекине выделено четыре зоны для передачи олимпийского огня, в Яньцине - две, в Чжанцзякоу - пять.

Как ожидается, 2 февраля состоится церемония старта эстафеты. Она пройдет в Пекине, огонь побывает в Олимпийском парке к северу от центра китайской столицы и в парке зимних Олимпийских игр на западе города. 3 февраля в первой половине дня факел будет доставлен в уезд Яньцин, где побывает на отрезке Великой китайской стены Бадалин и в выставочном комплексе International Grape Exhibition Garden. Во второй половине дня огонь прибудет в Чжанцзякоу, где эстафета пройдет в парке руин в городском уезде Янъюань, деревне Дэшэн в уезде Чжанбэй, промышленном парке в Чжанцзякоу (Industrial Cultural Theme Park), горнолыжном курорте "Фулун" в уезде Чунли, а также на участке Великой китайской стены Дацзинмэнь. 4 февраля огонь вернется в Пекин, побывает в Летнем императорском дворце "Ихэюань", Олимпийском парке и парке "Гранд-канал".

Как передает Центральное телевидение Китая, в эстафете примут участие около 50 факелоносцев.

Олимпийский огонь Игр 2022 года был доставлен из Афин в китайскую столицу 20 октября.

В настоящее время Китай проводит последние приготовления к олимпиаде. 22 января состоится вторая репетиция церемонии открытия Игр, которая пройдет на национальном стадионе "Птичье гнездо", где в 2008 году был дан старт XXIX летним Олимпийским играм. Как ожидается, уже на следующей неделе в Китай начнут прибывать иностранные делегации - официальное открытие трех олимпийских деревень в Пекине, уезде Яньцин и в городе Чжанцзякоу состоится 27 января.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта. Столица КНР была выбрана местом проведения Олимпиады и Паралимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом в мире, который принял как летние (2008), так и зимние Олимпийские игры.