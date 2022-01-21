Эдуард Мартиросян представил подробности строительства новой атомной станции в Армении

Специалисты будущей АЭС, которую «Росатом» собирается построить в Армении, будут подготавливаться в России. Как передает «Арменпресс», об этом ТАСС сообщил генеральный директор Армянской атомной электростанции Эдуард Мартиросян.

«В России, именно в России», - сказал Эдуард Мартиросян, отвечая на вопрос, где и когда будут подготавливаться кадры будущий АЭС.

Он сообщил, что срок деятельности действующей в Армении атомной электростанции продлен до 2026 года, после чего он будет продлен еще на 10 лет. Эдуард Мартиросян отметил, что строительство новой АЭС займет 10-12 лет, и кадры будущей АЭС будут готовиться в российских вузах. Он добавил, что специалисты действующей в Армении АЭС также прошли обучение в российских вузах.

Эдуард Мартиросян рассказал, что рассматривался и вариант с небольшими станциями. По его словам, есть вероятность, что «GeoProMining» Armenia построит такую станцию в Сюникской области. В сентябре 2021 года компания «GeoProMining» 25% акций Зангезурского медно-молибденового комбината передала правительству Армении.

В рамках «Dubai Expo 2020» представители «Росатома» и Армянской АЭС подписали Меморандум о сотрудничестве по переоснащению энергоблоков ААЭС, которая должна быть выведена из эксплуатации в 2036 году. По словам Эдуарда Мартиросяна, мощность будущей АЭС не должна превышать 500-600 МВт. Но не исключил и вероятности строительства более мощной станции с двумя энергоблоками мощностью в 1 200 МВт. Это будет зависеть от уровня энергопотребления, которое к тому времени сформируется, от возможности расширения поставок электроэнергии в соседние страны.