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Маяк в Ханье, здание мэрии города Александруполис в Греции осветились цветами армянского триколора

Маяк в Ханье, здание мэрии города Александруполис в Греции осветились цветами армянского триколора

В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Грецией и Арменией известный маяк города Ханья на острове Крит и здание мэрии города Александруполис в северо-восточной Греции осветились цветами армянского триколора. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило посольство Армении в Греции.

Республики Армения и Греческая Республика отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Двусторонние дипломатические отношения были установлены ровно 30 лет назад, 20 января 1992 года.


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