В «Реабилитационном городе героев» психологическая поддержка будет оказываться при помощи цифровых технологий

Библиотека, IT-центр, водопад для психического здоровья, пекарня. Эти проекты и ряд подобных планируется реализовать в этом году и достроить уже существующий «Реабилитационный город героев».

В беседе с «Арменпресс» основатель центра «Реабилитационный город героев» Сурен Аренц сообщил, что в настоящее время ведется проектирование библиотеки, корпуса ИТ-технологий, на втором этаже которого будет 25 мест для проживания и оказания стационарной реабилитационной помощи. Продолжатся работы и на втором этаже главного корпуса, где планируется создать рабочие места не только для реабилитируемых, но и для их родных. Здесь будет небольшая швейная мастерская, салон красоты, кухня, где ребят будут обучать всем необходимым навыкам.

23 апреля 2021 года был заложен фундамент центра и уже в конце года были сданы в эксплуатацию 2 лечебных корпуса площадью 130 квадратных метров с обычными лечебными палатами, и с еще одной - комнатой управления страхами. Она оснащена сверхсовременными техническими средствами, с помощью которых, впервые в регионе, терапия по преодолению психологических проблем проводится с использованием 3D-технологий.

Терапия проводится индивидуально и в группах. Методы также подбираются индивидуально в зависимости от глубины проблемы.

По словам Сурена Аренца, результаты предварительных исследований очень индивидуальны, но по средним данным положительную динамику можно наблюдать после 4 визитов. И примерно через 1,5 - 2 месяца, конечно, не все проблемы, в зависимости от степени их тяжести, от индивидуальных особенностей, почти полностью решаются.

Миссия центра заключается не только в оказании помощи военнослужащим, которые приобрели психологические проблемы в результате войны, но и в предоставлении специалистам узкоспециализированных инновационных знаний и методов по преодолению психологических проблем. Здесь стремятся нанимать профессионалов, но у которых нет абсолютно никакого опыта. Они получают серьезное обучение, а затем начинают работать с пациентами центра.

В центре считают, что очень важно различать психиатрию и психологию, правильное информирование и образование, что и позволит увеличить количество посещений.