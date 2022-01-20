Внесено ходатайство об освобождении экс-министра обороны Давида Тонояна под личное поручительство

Внесено ходатайство об освобождении бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна под личное поручительство. Об этом в беседе с Арменпресс сказал адвокат Тонояна Сергей Ованнисян.

По словам адвоката, ходатайство об освобождении Тонояна под личное поручительство представили депутаты фракции «Гражданский договор» НС Вилен Габриелян, Кристине Погосян и лидер партии «Республика» Арам Саркисян.

Против Давида Тонояна возбуждено уголовное дело о злоупотреблениях при поставке боеприпасов. Тоноян был арестован 30 сентября. По этому делу также проходят глава поставляющей оружие в Армению компании Давид Галстян и заместитель начальника Генштаба Степан Галстян.