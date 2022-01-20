Братские Армения и Греция отмечают 30-летие установления дипломатических отношений

Сегодня, 20 января, Республика Армения и Греческая Республика отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. Как сообщает «Арменпресс», двусторонние дипломатические отношения Республика Армения и Греческая Республика установили ровно 30 лет назад, 20 января 1992 года.

Министерство иностранных дел Армении прокомментировало это важное событие на своей официальной странице в Twitter, поздравив два дружественных народа со знаменательной датой.

«За последние три десятилетия традиционно дружественные отношения между двумя братскими народами, имеющие многовековую историю, переросли в тесное сотрудничество во благо наших стран», - говорится в сообщении МИД Армении.

Армяне и греки действительно имеют многовековую историю двусторонних отношений. Эта история уходит своими корнями в I тысячелетие до нашей эры, в период Древней Греции, затем в 3-4 годы до нашей эры, когда после походов Александра Македонского эллинизм распространился по всему региону, включая и Армению. Эллинизм - термин, известный из истории каждому школьнику, он происходит от самоименования греков. Греки называли себя эллинами, а свою страну Элладой. Сегодня Греция официально называется Греческой Республикой (греч. Ελληνική Δημοκρατία).

Армянский и греческий народы имеют очень похожую историю, прежде всего потому, что оба - древнейшие народы мира, имеют древние цивилизации.

В средние века Армения входила в состав греческой империи - Византии. Это произошло в конце 4 века, когда Армения была разделена между Восточной Римской империей и Персией. Армения попала под власть Византии и после падения царства Багратидов в 1 045 году. Что длилось всего несколько десятилетий до нашествия туров-сельджуков.

В новейший период Армения, как и в случае с десятками других государств, межгосударственные отношения с Грецией установила после обретения независимости 21 сентября 1991 года.

Республика Армения и Греческая Республика дипломатические отношения установили 20 января 1992 г. года, после чего в Ереване и в Афинах были открыты посольства.

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Грецией посольство Армении в Греции разместило на своей официальной странице в Facebook оригинал фотографии протокола, подтверждающего установление дипломатических отношений, подписанного 30 лет назад тогдашними министрами иностранных дел Армении и Греции Раффи Ованнисяном и Антониосом Самарасом.

По случаю памятной даты с обеих сторон были сделаны многочисленные объявления и поздравления. В заявлении Ассоциации греко-армянской дружбы говорится, что если бы история пошла в другом направлении, то сегодня исполнилось бы не 30, а 102 года армяно-греческих дипломатических отношений, поскольку первые дипломатические отношения между Афинами и Ереваном были установлены в августе 1920 года, в период существования Первой Республики Армения.

В то время послом Греции в Армении был назначен Иоаннис Паппас, который даже не успел приехать в Армению из-за падения независимой армянской государственности. А Армения направила в Грецию своего официального представителя - Тиграна Чаяна, который, кстати, пробыл там до 1925 года.

Димитрис Маркопулос, председатель парламентской группы дружбы Греция-Армения, направил послание по случаю годовщины, охарактеризовав отношения между двумя странами как прекрасные и братские. Он подчеркнул, что греческий народ стоял, и всегда будет стоять рядом с Арменией, которая сейчас проходит через испытания.

Армяно-греческие межгосударственные дружественные отношения опираются на очень широкое правовое поле. За 30 лет Армения и Греция подписали около 50 соглашений, меморандумов, протоколов и других документов об установлении и развитии сотрудничества в различных сферах.

Между двумя странами действует Армяно-греческая межправительственная комиссия по экономическому, промышленному, техническому и научному сотрудничеству, а также парламентская группа дружбы Армения-Греция. Кроме того, Армения и Греция делают усилия и по развитию многостороннего сотрудничества и с другим греческим государством - Кипром. 4 июня 2019 г. министры иностранных дел Армении, Греции и Кипра приняли совместное заявление об установлении трехстороннего сотрудничества.

Греция признала Геноцид армян в 1996 году, приняв закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание геноцида. Согласно закону, принятому Грецией в 2014 г., отрицание геноцида наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом в размере до 30 000 евро.

Чрезвычайным и полномочным послом Греции в Армении с декабря 2019 г. является Эвангелос.

19 января 2022 г. чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Греческой Республике Тигран Мкртчян вручил президенту Греции Катерине Сакеларопулос верительные грамоты.

Арам Саркисян