Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке США

Президент США Джо Байден заявил, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны США.

"Глава украинского МИД заявил, что он уверен в поддержке США. И у него есть на это право", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, заявил Байден журналистам.

Ранее в четверг, во время пресс-конференции президент США допустил, что "незначительное вторжение РФ на Украину" может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как подчеркнул тогда Байден, обернется для России "катастрофой". По итогам выступления Байдена его пресс-секретарь опубликовала заявление, в котором вновь заявила, что США и союзники намерены дать России "скорый и жесткий ответ" в случае эскалации ситуации вокруг Украины.