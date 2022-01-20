Делегация Европейского командования США посетила Армению с рабочим визитом

С двухдневным рабочим визитом 19 января в Армению прибыла делегация во главе с заместителем директора по партнерству, сотрудничеству в области безопасности и космического потенциала Европейского командования США бригадным генералом Эдвардом Воаном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, делегацию Европейского командования США принял заместитель министра обороны Армении Арман Саркисян. Во встрече также приняла участие Чрезвычайный и Полномочный посол США в Армении Линн Трейси.

Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего армяно-американского сотрудничества в сфере обороны. Стороны выразили готовность продолжить развитие сотрудничества в рамках действующих программ, а также инициировать новые направления сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях.

Делегацию также принял заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Аракел Мартикян. В ходе обсуждения армяно-американского военного сотрудничества генерал-майор Мартикян подчеркнул важность сотрудничества в области миротворчества, военной медицины и образования, а также предложил вложить новые усилия для развития сотрудничества. Американская сторона выступила с рядом предложений, включая программу реабилитации раненых солдат и развитие систем реагирования в случае ЧП.

В ходе визита делегация во главе с бригадным генералом Эдвардом Воаном посетила бригаду миротворческих сил министерства обороны Армении, приняла участие в церемонии встречи армянских миротворцев, вернувшихся из Косово.

Делегация посетила Национальный оборонный исследовательский университет министерства обороны Республики Армения, а также Центральный клинический военный госпиталь министерства обороны, где состоялась церемония передачи технического оборудования полевого госпиталя, приобретенного при поддержке США.