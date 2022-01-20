Президент Молдавии обратилась к нации из-за газового кризиса

Президент Молдавии Майя Санду призвала население республики научиться рационально потреблять энергию в условиях кризиса, поскольку правительство не может полностью компенсировать рост тарифов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, компания "Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Парламент республики ввел режим ЧП на 60 дней, чтобы урегулировать проблему. Ожидается, что с 1 февраля тариф на газ может вырасти на 30%.

"Рост цен на газ и, соответственно, на другие энергоносители лёг тяжким бременем на бытовых потребителей, на экономику и государство, мы полностью зависим от рыночных цен в регионе, — а ситуация на рынке сегодня далека от нормальной. Мы должны научиться более рационально потреблять энергию, нужна теплоизоляция домов, где мы живем, надо экономить энергию в общественных учреждениях, — только так мы сможем снизить расходы на отопление и свет", - заявила Санду в обращении к народу, размещенном на ее странице в Facebook.

По словам президента, Молдавия не может отказаться от импорта энергоносителей. При этом у республики нет традиционных источников энергии, а правительства, которые ранее руководили страной, "игнорировали необходимость инвестиций в возобновляемую энергетику. Санду подчеркнула, что правительство не может полностью компенсировать рост тарифов, иначе не останется средств в бюджете на другие нужды.

"В последнее время у нас появилась масса всевозможных специалистов в сфере энергетики и в проведении переговоров. Давайте не будем позволять нас обманывать популистам и коррупционерам, которые страдают от утраты власти. Богатые страны — вовсе не те, которые много тратят, а те, которые тратят рационально", - добавила Санду.

Кроме того, президент Молдавии Майя Санду призвала жителей республики объединиться для борьбы с пандемией COVID-19 и энергетическим кризисом, которые влияют на жизнь каждого в стране.

"Два кризиса — кризис в энергетике и кризис с пандемией — влияют на жизни каждого из нас. Только вместе, объединив усилия, мы справимся с этими вызовами. Мы сможем преодолеть нынешний кризис и построим страну с сильной экономикой, обеспечивающей достойный уровень доходов наших граждан", - заявила Санду в обращении к народу, размещенном на ее странице в Facebook.

По словам президента, для борьбы с пандемией необходимо, чтобы жители страны проявили сознательность и вакцинировались, а также заботились о своем здоровье при первых же симптомах заболевания.

Санду также заверила, что власти прилагают максимум усилий, чтобы решить газовый кризис. Она подчеркнула, что в Молдавии "будет несколько источников энергии, будет "зеленая энергетика", будет обеспечена энергетическая безопасность государства".