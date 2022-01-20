Эрдоган посетит Украину в начале февраля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его визит на Украину состоится в начале февраля.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил о готовящемся визите Эрдогана на Украину в ближайшие недели. По его словам, Эрдоган также пригласил лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для обсуждения и урегулирования разногласий в Турцию.

"В начале следующего месяца у меня запланирован визит в Украину", - сказал турецкий лидер на пресс-конференции в четверг.