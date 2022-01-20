Зеленский обратился к Байдену после его слов о России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter слова американского лидера Джо Байдена о "незначительной агрессии России".

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, во время пресс-конференции, посвященной годовщине пребывания в должности, глава США заявил, что "незначительное вторжение России на Украину" может повлечь за собой более сдержанную реакцию со стороны Вашингтона и союзников, нежели полномасштабное. Последний вариант развития событий, как пригрозил тогда Байден, обернется для Москвы "катастрофой".

"Хотим напомнить великим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает и незначительных жертв, и маленького горя от потери близких", — написал Зеленский.

В конце публикации он подписался как "президент великой державы".