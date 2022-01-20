Блинкен заявил, что на встрече с Лавровым представит ему общую позицию США и их союзников

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на предстоящей встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым представит ему общую позицию Вашингтона и его европейских союзников относительно необходимости дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.

"<...> На встрече с министром иностранных дел Лавровым завтра [в пятницу] я смогу представить общее мнение, общий настрой США и наших европейских союзников и партнеров на поиск возможности для дальнейшего продвижения вперед путем дипломатии", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал Блинкен в четверг на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Госсекретарь заявил, что стабильные и предсказуемые отношения с Россией отвечают интересам Германии и США.

"Мы знаем, что Германия имеет значительные связи с Россией и что Германия, как и Соединенные Штаты, стремится к стабильным, предсказуемым отношениям с Россией. Это отвечает нашим общим интересам", - отметил шеф американской дипломатии.

По его словам, Россия и Запад в данный момент находятся на решающем этапе. "Независимо от того, какой путь выберет Россия, она найдет Соединенные Штаты, Германию и наших союзников объединенными", - добавил Блинкен.