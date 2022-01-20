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Кандидатура Артура Манукяна выдвинута на должность члена Комиссии по телевидению и радио

Кандидатура Артура Манукяна выдвинута на должность члена Комиссии по телевидению и радио

Кандидатура Артура Манукяна выдвинута в Национальном Собрании на должность члена Комиссии по телевидению и радио Армении. Как сообщает Арменпресс, кандидатуру представила депутат от фракции «Гражданский договор» Тагуи Казарян.

Кандидатуру Манукяна выдвинула фракция «Гражданский договор».

Манукян был режиссером в телекомпаниях А1+ (1997-2000 гг.), «Айреник» (2001-2003 гг.) и «Арменакоб» (2005-2007 гг.). Он также служил в нескольких театрах в качестве актера. С 2015 года является членом партии  «Гражданский договор». В 2018-2019 гг. был членом Совета старейшин Еревана, а с 2019 является депутатом НС.


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