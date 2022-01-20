Ушла из жизни самая пожилая учительница Армении Мариам Тонян. Заслуженной учительнице, 84 года преподававшей в Музыкальной школе им. П.Чайковского, было 102 года.

Как сообщили Арменпресс в Музыкальной школе имени Чайковского, церемония прощания с Мариам Тонян состоится в церкви Святого Иоанна Крестителя 21 января в 17:30, а похороны - 22 января в 12:00.