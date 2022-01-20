“Черный январь” 1990 года и что ему предшествовало: Черная пропаганда Азербайджана против армян

32 года назад, 20 января, после погромов армянского населения в Баку, столкновения между вооруженными силами СССР и азербайджанскими вооруженными формированиями привели к потерям с обеих сторон. Согласно данным нейтральных источников, во время событий “Черного января” погибли от 131 до 170 и получили ранения почти 700 людей. Несмотря на то, что армяне не имеют никакого отношения к столкновениям между азербайджанцами и Советской армии, азербайджанская сторона всегда использует данные события в своей армянофобской политике. Для того чтобы увидеть полную картину событий января 1990 года, необходимо посмотреть, что было до этого.

"Черный январь" 1990 года в Азербайджане предваряли ставшие заметными тревожные предвестники массовых насилий: беззащитное армянское население, которое ни военные, ни правоохранительные органы не собирались защищать; Народный фронт, где экстремисты теснили деятелей умеренных взглядов; местное партийное руководство, теряющее власть и за нее цепляющееся.

12 января 1990 года в Баку вспыхнул семидневный погром армян. Это не было спонтанной, одноразовой акцией, а было одним из антиармянских действий со стороны Азербайджана. Несмотря на то, что некоторые источники заявляют, что погромы армян в Баку был прямым ответом на принятии резолюции о присоединении Нагорного Карабаха к Армении, реальность такова, что армяне приняли резолюцию как ответ азербайджанской антиармянской политике на протяжении всего XX века, включая советский период.

Начиная с 1988 года в Баку проходили крупные митинги, которые проводились радикалами с полной поддержкой властей Советского Азербайджана. 12 января 1990 года на площади Ленина в Баку состоялся масштабный митинг, во время которого лидеры “Народного Фронта” Азербайджана и другие радикалы призывали людей “защищать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана от армян”. Вскоре после этого молодые радикалы начали бродить по Баку, угрожая армян и призывая их покинуть город.

Вечером того же дня демонстранты начали нападать на армян. Томас де Ваал пишет, что, как и в Сумгаите, активисты отличались особой жестокостью. Армянские дома были сожжены и разграблены, а армян хладнокровно убивали. Разные источники говорили о жестокости азербайджанцев. Советский солдат Алексей Васильев, позже дал показание, где говорилось, что он видел как обнаженную армянскую женщину бросали с окна в костер, где горела ее мебель. Американский журналист Билл Келлер, побывавший в Баку после погромов, в своем отчете для New York Times писал:

«Кое-где заколоченные окна или почерневшие стены отмечают квартиру, из которой толпа изгнала армян, а их имущество подожгли на балконе. Армянская церковь, паства которой покинула город от страха, теперь представляет собой обугленные руины. Соседи сказали, что пожарные и полиция, не вмешиваясь, наблюдали за тем, как вандалы разрушили здание в начале года».

Примечательно, что акты насилия были и по отношению русского населения Баку. Валентина Окользина, жена военнослужащего и врач, бежавшая из Баку в Россию вспоминает, что в ночь с 18 на 19 января к ним пришел сосед, азербайджанец, работник милиции, и предупредил, чтобы они уходили. Она взяла од­ну сумочку с документами и пошла в воинскую часть. Потом их под пулями вы­возили в бронетранспортере на военный аэродром, откуда вместе с другими русскими она покинула Баку.

Про бесчеловечные деяния, насилие, зверства и убийства свидетельствуют отправленный указом Председателя Верховного совета СССР Михаилом Горбачевым в Баку Председатель Совета Союза ВС СССР Евгений Примаков и министр внутренних дел СССР Вадим Бакатин, а также находившийся на месте командующий 106-й воздушно-десантной дивизией вооруженных сил СССР генерал-майор Александр Лебедь, который также был свидетелем массовых убийств армян.

Один из лидеров радикалов, Этибар Мамедов, дал показание про жестокие действия и добавил, что власти никак не мешали активистам. Он говорил, что видел как двое армян были убиты, когда полицейские находились вблизи места преступления.

Погромы продолжались неделю, в результате чего более 150 армян были убиты, более 300 были ранены и более 200.000 были вынуждены покинуть город.

Все это время советские власти просто наблюдали как убивали и пытали беспомощных армян. 20 января, когда уже армянское население было изгнано из города, в Баку вторглись войска Советского Союза и было объявлено военное положение.

Михаил Горбачев заявил, что азербайджанские вооруженные радикалы открыли огонь по советским войскам, что и стало причиной столкновений. Началась перестрелка между войсками Советского Союза и вооруженными азербайджанскими группировками. Советские войска смогли сломать сопротивление радикальных демонстрантов в течение одного дня.

Как мы видим из хронологии событий, между армянскими погромами в Баку и событий “Черного января” есть связь, но она не в том виде, как пытаются показать азербайджанские власти. Погромы армян были одной из причин ввода советских войск в Баку, но армянские мирные жители не виноваты в том, что азербайджанские радикальные группы, с полной поддержкой своих властей, решили устроить погром и убивать армян в их собственных домах.

Как мы видим, азербайджанские власти пытаются использовать каждый эпизод своей истории в своей армянофобской политике. Заявление о том, что армяне виноваты в событиях “Черного января”, не более чем очередной акт популизма. Азербайджан продолжает демонизировать армян в глазах своего общества, манипулируя даже фактом гибели собственных людей.

Давид Саргсян, эксперт аналитического центра «Орбели»