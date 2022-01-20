Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар посетит Армению и Азербайджан

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар и бывший посол Франции на Украине и Кипре Изабель Дюмон в рамках регионального визита посетят Армению и Азербайджан. Как сообщает Арменпресс, об этом Клаар написал в своем микроблоге в Twitter.

«Приятно в рамках совместного визита ЕС-Франция с Изабель Дюмон и другими коллегами вернуться в регион по итогам встреч в Брюсселе. Ожидаю предметных встреч с руководством Азербайджана и Армении в ближайшие дни», - написал он.