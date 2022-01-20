Азиатские индексы выросли - 20-01-22

ТОКИО, 20 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.11% и составил 27772.93 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.98% и составил 1938.53 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.09% и составил 3555.06 пункта, а HANG SENG вырос на 3.42% и составил 24952.35 пункта.