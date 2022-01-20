Коронавирусом в мире заразились более 337 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 337 864 173, свидетельствуют данные американского портала Worldometer.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 565 197 человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся, сообщил университет, сохраняют США, где выявлено 68 569 958 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 857 768.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 38 218 773, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 487 693.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 23 425 392 человека, из них скончались 622 125.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 716,4. В США на 1 млн жителей скончались 2 638 человек, Индии - 348, Бразилии - 2 894.