Время в Ереване: 11:07:36,   20 Январь

На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,3

На юге Италии произошло землетрясение магнитудой 4,3

Подземный толчок магнитудой 4,3 произошел на западном побережье южной итальянской области Калабрия. Как сообщает в четверг агентство ANSA, были эвакуированы люди из многих местных школ и общественных учреждений, однако о пострадавших и разрушениях сведений не поступало, передает Арменпресс.

Подземный толчок почувствовали во многих населенных пунктах. Напуганные люди вышли из домов на улицы.

По данным Национального института геофизики и вулканологии, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]