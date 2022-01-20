КНДР объявила амнистию по случаю годовщины со дня рождения Ким Ир Сена

КНДР объявила амнистию по случаю 110-летия со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена и 80-летия со дня рождения бывшего лидера Ким Чен Ира. Как передает Арменпресс, об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Решение об амнистии было принято президиумом Верховного Народного Собрания (ВНС) КНДР. Она вступит в силу с 30 января.

"Кабинет министров КНДР и уполномоченные органы должны принять практические меры по налаживанию спокойной жизни и работы лиц, которые будут освобождены", - сообщило ЦТАК.

День рождения Ким Чен Ира отмечается 16 февраля, тогда как день рождения Ким Ир Сена – 15 апреля.

Последний раз амнистия в КНДР объявлялась в августе 2020 года в преддверии 75-летия основания Трудовой партии Кореи.