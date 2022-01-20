Раиси заявил, что Иран благодарен РФ за сотрудничество в Сирии

Сотрудничество Москвы и Тегерана по Сирии может стать моделью для развития двусторонних отношений в других сферах, Иран благодарен РФ за это взаимодействие. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

"Наша успешная модель сотрудничества между Ираном и Россией в Сирии, конечно же, стала возможной при сопротивлении народа и правительства Сирии [терроризму]. И это гарантирует независимость государств, приведет к прочному миру и безопасности в регионе. В этом же контексте хочу поблагодарить Российскую Федерацию за сотрудничество при мудром управлении президента РФ господина [Владимира] Путина. Это может стать эффективной моделью для развития наших отношений в различных направлениях", - сказал он.