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Президент Ирана предрекает распад НАТО

Президент Ирана предрекает распад НАТО

Североатлантический альянс незаконно проникает на территории независимых государств, такое поведением является обманным и приведет к скорому распаду НАТО. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в четверг, выступая на пленарном заседании Госдумы в ходе своего визита в Москву.

"НАТО занимается проникновением в географические пространства стран под различными предлогами и прикрытием, они угрожают независимым государствам, - сказал иранский лидер. - Противостояние независимым демократиям, противостояние самоидентификации народов, культуре, традиции народов - все это входит в повестку дня НАТО, и это обман. Такое поведение в конечном счете приведет к их распаду".

По словам Раиси, стратегия господства потерпела поражение, и США находятся сейчас на самых слабых позициях. "Тем не менее мы видим, что желание экспансионистской политики не исчезло, наоборот, они [США] включают это в свою повестку дня, и самой главной целью является ослабление независимых государств именно изнутри. Это делается путем введения экономических санкций и дестабилизации внутренней ситуации в стране", - указал президент.


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