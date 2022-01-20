Арарат Мирзоян получил приглашение на дипломатический форум в Анталии: обсуждается целесообразность его участия

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в этом году получил и продолжает получать приглашения на различные мероприятия, в том числе и на дипломатический форум в Анталии.

Об этом, в ответ на вопрос «Арменпресс», относительно заявления министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, что Армения приглашена на дипломатический форум в Анталии, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Министерство иностранных дел Армении по соответствующей процедуре обсуждает целесообразность участия министра в вышеуказанных мероприятиях. Общественность надлежащим образом будет проинформирована о принятом решении», - заявил Унанян.