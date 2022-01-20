Известный виолончелист Даниэль Мюллер-Шотт впервые выступит на армянской сцене

Даниэль Мюллер-Шотт, один из известных виолончелистов мира, впервые выступит в Армении. Концерт проведет художественный руководитель и главный дирижер Филармонического оркестра Эдуард Топчян.

Как сообщает «Арменпресс», концерт состоится 22 января в концертном зале «Арам Хачатрян».

Немецкий виолончелист Даниэль Мюллер-Шотт родился в Мюнхене, учился у Вальтера Нотаса, австрийского виолончелиста Хенрика Шиффа и британского виолончелиста Стивена Изерлиса. В возрасте пятнадцати лет он занял первое место на Международном конкурсе юных музыкантов имени Чайковского (1992). Мюллер-Шотт выступал со всемирно известными дирижерами, такими как Владимир Ашкенази, Шарль Дютуа, Кристоф Эшенбах, Курт Мазур, Сакари Орамо и Андре Превином. Он с Анн-Софи Муттер и Андре Превином записал фортепианное трио Моцарта (1992). С Анджелой Хьюитт все сочинения Бетховена для виолончели и фортепиано.

The New York Times охарактеризовала Мюллера Шота как бесстрашного виолончелиста с блестящей техникой, об одном из его концертов написала, что немецкий виолончелист с магнетическим притяжением впрыскивал большое количество адреналина.

Решение министра здравоохранения РА об ограничениях посещений общественных мест вступает в силу 22 января. Побывать на концерте можно будет лишь при наличии сертификата вакцинации (QR-код) или отрицательного результата ПЦР-теста. Данные требования не распространяются на лиц до 18 лет, беременных женщин, переболевших COVID-19, предоставивших соответствующие подтверждающие документы.

Об этом сообщила главный специалист по связям с общественностью Национального филармонического оркестра Армении Астхик Даллакян. «Мы очень сожалеем, что с 22 января вступают в силу превентивные ограничения Министерства здравоохранения РА по COVID-19. Мы уже ощущаем негативное влияние на продажу билетов на концерты оркестра. Уже возвращают купленные заранее билеты, те, кто хотели попасть на концерт, узнав об ограничениях, меняют свое решение. Люди еще не адаптировались к новым условиям посещения концертного зала. Конечно, эпидемия создала большие препятствия и для гастрольной деятельности оркестра, и этот процесс продолжается до сих пор. Мы надеемся, что в ближайшее время все уладится, и что мы сможем противостоять необычным и сложным вызовам нашего времени».