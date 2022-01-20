Армения ожидает, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетят регион: Армен Григорян

Армения ожидает визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион, поскольку международное сообщество считает, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован и что важной площадкой для его разрешения является Минская группа ОБСЕ. Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам после заседания правительства заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

«Мы ожидаем, что визит сопредседателей в регион и дальнейшие шаги создадут возможность для долгосрочного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - сказал Армен Григорян.

Секретарь Совета безопасности отметил, что Армения продолжит работу по заключению всеобъемлющего мирного соглашения. По его словам, для подписания соглашения необходимо разрешение нагорно-карабахского конфликта. По словам Армена Григоряна, нужно пытаться найти решения путем переговоров и политических инструментов в рамках Минской группы ОБСЕ. Он отметил, что есть много и других вопросов: разблокировка, делимитация, демаркация. Решения этих вопросов заложат основу для мирного договора.

«Не должно быть никаких ограничений статуса Нагорно-Карабахской Республики, решение должно быть найдено путем переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал Армен Григорян.