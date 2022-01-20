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Симонян в Вашингтоне встретился с президентом Международного республиканского института и директором по региону Евразии

Симонян в Вашингтоне встретился с президентом Международного республиканского института и директором по региону Евразии

19 января делегация, возглавляемая председателем НС РА Аленом Симоняном, в Вашингтоне встретилась с президентом Международного республиканского института Дэниелом Твиннингом и директором по Евразийскому региону Стивеном Никсом.

Как сообщили «Арменпресс» в Национальном собрании РА, на встрече обсуждался ряд вопросов, касающихся прав человека и демократии. Разговор коснулся и законодательных реформ в некоторых сферах Армении. Стороны подчеркнули необходимость совместной постоянной повестки, направленной на демократические ценности.


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