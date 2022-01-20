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Чавушоглу сообщил, что на дипломатический форум в Анталии приглашена и Армения

Чавушоглу сообщил, что на дипломатический форум в Анталии приглашена и Армения

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Армения также приглашена на дипломатический форум, который пройдет в Анталии с 11 по 13 марта.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает турецкое издание hurriyet.com.tr

«На данный момент свое участие подтвердили 39 министров иностранных дел. Мы приглашаем всех со всего мира, мы пригласили гостей и из нашего региона - из Армении, Греции, даже с греческой стороны Кипра, из Египта, из Израиля. Голос каждого будет услышан здесь, это будет свободная платформа», - заявил Чавушоглу, говоря о дипломатическом форуме в Анталии.


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