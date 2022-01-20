Палата представителей США крайне обеспокоена судьбой армянских военнопленных

19 января делегация, возглавляемая председателем НС РА Аленом Симоняном, встретилась с председателем Комитета по внешним связям Палаты представителей США Грегори Миксом, Брэдом Шерманом и республиканцем Крисом Смитом.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя членов делегации, председатель Комитета по иностранным делам Грегори Микс отметил, что они с 2018 года следят за демократическими процессами, происходящими в Армении. Он также выразил готовность и впредь поддерживать эти реформы.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с 44-дневной войной и ее последствиями. По просьбе американских коллег Ален Симонян обрисовал ситуацию с состоянием на границе Армении, коснулся гуманитарных вопросов и вопроса военнопленных, удерживаемых в Азербайджане. Американская сторона заявила, что Палата представителей США, и в частности ее комитет, глубоко обеспокоены судьбой военнопленных и считают, что они немедленно должны быть возвращены. Председатель комиссии на встрече подчеркнул, что крайне важно обеспечить стабильность на Южном Кавказе и в этом контексте необходимо добиться разрешения нагорно-карабахского конфликта. США будут способствовать этому, в том числе и в формате Минской группы ОБСЕ.

В ходе встречи Ален Симонян подчеркнул важность признания Палатой представителей США Геноцида армян, подчеркнув роль Комитета по иностранным делам в этом вопросе. Выразив благодарность председателю НС РА за высокую оценку, присутствующие еще раз подчеркнули, что это действительно результат непрерывной работы.

В завершение встречи Ален Симонян сообщил, что в рамках 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и США запланирован ряд мероприятий и взаимных визитов. Председатель НС пригласил председателя и членов комиссии по иностранным делам Палаты представителей США посетить Армению для ознакомления на месте с существующими проблемами и с демократическими достижениями.