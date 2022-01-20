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В МИД подтвердили встречу Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января

В МИД подтвердили встречу Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится 21 января в Женеве, как передает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 января в Женеве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США господина Блинкена", - сказала она в ходе брифинга.

По ее словам, стороны обсудят документы "о гарантиях безопасности", а также попытаются "определиться с возможными дальнейшими шагами" по переговорам по гарантиям безопасности.


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