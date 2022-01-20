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Глава МИД Турции обратился к процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией

Глава МИД Турции обратился к процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал о процессе нормализации армяно-турецких отношений, отметив, что в повестке дня стоят шаги по нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Об этом, как передает «Арменпресс», сообщает турецкий hurriyet.com.tr.

«Цель - полное урегулирование. Армяне также очень довольны этим. В процессе, ведущем к полному урегулированию, помимо запуска авиарейсов, назначения спецпредставителей, будет рассмотрено, какие еще шаги можно предпринять», - сказал глава МИД Турции.

Чавушоглу заявил, что далее спецпредставители обсудят меры по укреплению доверия.


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