Президент США Джо Байден заявил, что очень обеспокоен вероятностью втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине, и выразил надежду на то, что его российский коллега Владимир Путин осознает близость "полномасштабной ядерной войны", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я очень обеспокоен тем, что это может вылиться в единственную войну, которая хуже, чем намеренная, — ненамеренную. Я обеспокоен тем, что это может очень легко выйти из-под контроля", — ответил он на вопрос о вероятности столкновения России с НАТО из-за Украины.

Кроме того, Байден выразил надежду, что его российский коллега понимает, что стоит "недалеко от полномасштабной ядерной войны". "Он не в очень хорошей позиции, чтобы доминировать в мире", — добавил президент США.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.