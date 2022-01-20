Ален Симонян представил подробности встречи с Нэнси Пелоси

Спикер Национального собрания РА Ален Симонян представил подробности встречи со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Как сообщает «Арменпресс», в интервью «Голосу Америки», данном после встречи с Нэнси Пелоси Ален Симонян подчеркнул, что встреча длилась достаточно долго, было обсуждено большое количество вопросов. «Прежде всего, я выразил благодарность и госпоже Пелоси, и присутствующим сенаторам, которые способствовали принятию резолюции о Геноциде армян. Мы обсудили ситуацию в нашем регионе, процессы, происходящие в армяно-турецких отношениях, а также ситуацию на границе с Азербайджаном, провокации, которые происходят на границе. Рад отметить, что разговор почти со всеми партнерами, участвовавшими во встрече, проходил в единой логике», - сказал Симонян.

Спикер НС добавил, что он встретился и с группой членов Конгресса США, планируется несколько встреч с сенаторами США, в ходе которых будут обсуждены все интересующие армянский народ вопросы, касающиеся сегодняшней непростой политической, геополитической и пограничной ситуации.

Касаясь напряженных отношений между Россией и Украиной, Ален Симонян подчеркнул, что Армения и Россия являются стратегическими союзниками, и Армения очень обеспокоена существующей сегодня напряженностью. «Мы надеемся, что будут предприняты шаги по снижению этой напряженности», - сказал Симонян.

Он добавил, что на встрече с Нэнси Пелоси была упомянута и эта ситуация, но Армению интересует, лишь то, как это может отразиться на границах Армении. «Для нас это обсуждение было важно с этой точки зрения. Мы рассматривали и обсуждали этот процесс с точки зрения интересов нашей страны», - отметил председатель НС.